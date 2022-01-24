Пекин, , 08:41 — REGNUM Министерство по делам ветеранов Китая и 11 других учреждений и организаций недавно выпустили циркуляр, поощряющий частные предприятия нанимать ветеранов на работу, сообщает 24 января газета China Daily.

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Циркуляр предписывал различные формы помощи частным предприятиям, предлагающим возможности трудоустройства ветеранам, включая улучшение профессиональной подготовки, внедрение льготной налоговой политики и усиление финансовой поддержки компаний. Больше возможностей трудоустройства на частных предприятиях способствует созданию «большего счастья и чувства выгоды и чести» среди ветеранов, которых должно «уважать все общество», говорится в циркуляре.

Циркуляр также призывает все населенные пункты и соответствующие органы власти разработать меры поддержки ветеранов, чтобы тем могли начать свой бизнес и получить доступ к более качественным рабочим местам.