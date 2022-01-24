Пекин, 24 января, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Министерство по делам ветеранов Китая и 11 других учреждений и организаций недавно выпустили циркуляр, поощряющий частные предприятия нанимать ветеранов на работу, сообщает 24 января газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Циркуляр предписывал различные формы помощи частным предприятиям, предлагающим возможности трудоустройства ветеранам, включая улучшение профессиональной подготовки, внедрение льготной налоговой политики и усиление финансовой поддержки компаний. Больше возможностей трудоустройства на частных предприятиях способствует созданию «большего счастья и чувства выгоды и чести» среди ветеранов, которых должно «уважать все общество», говорится в циркуляре.

Циркуляр также призывает все населенные пункты и соответствующие органы власти разработать меры поддержки ветеранов, чтобы тем могли начать свой бизнес и получить доступ к более качественным рабочим местам.