Канберра, 24 января, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Житель Австралии признал себя виновным в похищении четырёхлетней Клео Смит, которую злоумышленник удерживал в своём доме в течение 18 дней. Об этом сообщает BBC.

Арест

36-летний Теренс Даррелл Келли дал признательные показания на судебном заседании 24 января. К суду он обратился по видеосвязи из тюремной камеры в Перте, куда он попал в ноябре 2021 года.

Муниципальный суд города Карнарвон назначил очередное заседание по делу на март. Злоумышленник будет ждать решения правосудия под стражей.

Напомним, четырёхлетняя девочка пропала из палатки своих родителей в октябре 2021 года во время похода в Западню Австралию. Исчезновение ребёнка всколыхнуло всю страну, на поиски полиция привлекла сотни добровольцев, сотрудников экстренных служб, военнослужащих и рейнджеров поисково-спасательных организаций.

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В результате недельных поисков девочка была обнаружена в запертом доме в её родном городе Карнарвон. Ребенок был жив и здоров. Подозреваемого в похищении девочки арестовали.