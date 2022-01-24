Чебоксары, 24 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Чувашии государственный университет планирует в течение года пользоваться программным обеспечением «Антиплагиат.ВУЗ». Соответствующее извещение об оказании услуг от единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Заказчиком является Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова. Речь идёт об оказании в течение года платных услуг по предоставлению лицензиаром «права использования результатов интеллектуальной деятельности».

"А именно: программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3», — говорится в документе.

Уточняется, что доступ к системе вуз получит «посредством веб-адреса и учётной записи (логина и пароля)». Данную программу университет планирует использовать «непосредственно в хозяйственной деятельности».

«Осуществление с помощью программного обеспечения поиска текстовых заимствований, в том числе по собственным базам данных лицензиата. […] В период действия договора лицензиат имеет право осуществить определённое количество проверок текстовых документов», — уточняется в документации.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 468 300 рублей 15 копеек.