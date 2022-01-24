Порт-о-Пренс, 24 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В результате взрыва резервуара с топливом в окрестностях столицы Гаити — городе Порт-о-Пренсе — один человек погиб и еще порядка 20 получили ожоги разной степени. Об этом 23 января сообщил новостной портал HaitiLibre.

(сс) Will Russell Взрыв

Уточняется, что также в результате взрыва пострадали три сотрудника противопожарной службы, которых доставили в медучреждения.

При этом причины произошедшего не уточняются, в настоящее время властями проводится расследование по факту взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 января в многоэтажном здании в индийском Мумбаи произошел пожар.