Тайбэй, 24 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Тайваньские компании получили экспортные заказы на общую сумму $175,05 млрд из материковой части Китая и Гонконга в 2021 году, что на 27,2% больше, чем в 2020 году, сообщило управление по экономическим вопросам острова, передает 24 января газета China Daily.

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Согласно заявлению, только в декабре 2021 года заказы с материковой части и Гонконга выросли на 4,5% в годовом исчислении до $16,76 млрд. Заказы на электронную продукцию показали наибольший рост, увеличившись на 5,4% в годовом исчислении в декабре, а за ними последовали заказы на оптические компоненты.

В заявлении тайваньских компаний говорится, что общий объем экспортных заказов увеличился на 26,3% в годовом исчислении до $674,13 млрд в 2021 году. По данным департамента, благодаря высокому потребительскому спросу и высоким ценам на сырье, экспортные заказы Тайваня в 2021 году показали хорошие результаты.