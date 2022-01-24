Москва, 24 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В Москве совокупный оборот предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году составил 3,2 трлн рублей, сообщил 24 января вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Agency-kaluga Малый бизнес

Показатель на 41% превысил итоговый результат 2020 года.

«Малый бизнес — одна из наиболее мобильных сфер предпринимательства благодаря способности гибко и быстро реагировать на вызовы и приспосабливаться к новым обстоятельствам», — сказал Ефимов.

Он отметил, что в 2021 году доля предприятий торговли в общем обороте выросла на 0,3%, достигнув 21,7%, что можно считать ещё одним подтверждением послекризисного восстановления сектора.