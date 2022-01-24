Самара, , 08:41 — REGNUM На 71-м году ушел из жизни заведующий кафедрой­­­­ управления качеством в здравоохранении института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Василий Васильевич Павлов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

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Глава региона Дмитрий Азаров, коллектив областного правительства и сотрудники министерства здравоохранения, Самарского государственного медицинского университета и медики области выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач России Василий Васильевич всю свою жизнь посвятил здравоохранению региона. С 1986 по 2007 годы при его участии в области были внедрены современные принципы организации медицинской помощи: система обязательного медицинского страхования, принципы фондодержания, новый хозяйственный механизм, методы одноканального финансирования. Сообщается, что Павлов стоял у истоков внедрения единой системы акушерско-терапевтическо-педиатрических комплексов и общеврачебной практики.

Он разработал больничные и амбулаторно-поликлинические формуляры и стандарты по оказанию медпомощи. В 2002 году впервые в регионе были организованы межмуниципальные медцентры. Сейчас эти технологии широко применяются на в регионе.