Лондон, , 08:36 — REGNUM Обеспокоенность возможным сокращением, либо полным прекращением поставок газа Россией на фоне введения странами Запада санкций из-за ситуации на Украине, выразило правительство Великобритании. Об этом 24 января сообщило издание The Times.

Газовая конфорка Moldovanews.md

В правительстве Британии считают, что Россия сможет использовать экспорт природных ресурсов в качестве инструмента влияния. В правительстве Соединенного Королевства отметили, что, хотя Британия не импортирует российский газ, но в случае сокращения поставок газа Россией она будет подвержена риску роста оптовых цен на топливо и это может стать серьёзной проблемой.

При этом отмечается, что другие страны зависят от поставок российского газа значительно сильнее, чем Великобритания. В частности, доля поставок в Германии составляет около 40%, а Швеция и Финляндия практически полностью зависят от российского газа. В то же время доля импорта российского газа в Великобритании составляет менее 3%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюзный комиссар по энергетике Кадри Симонс в качестве одной из основных причин высоких цен на газ назвал геополитическую напряженность в Европе.

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