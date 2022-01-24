Лондон, 24 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Обеспокоенность возможным сокращением либо полным прекращением поставок газа Россией на фоне введения странами Запада санкций из-за ситуации на Украине выразило правительство Великобритании. Об этом 24 января сообщило издание The Times.

Moldovanews.md Газовая конфорка

В правительстве Британии считают, что Россия сможет использовать экспорт природных ресурсов в качестве инструмента влияния. В правительстве Соединенного Королевства отметили, что хотя Британия не импортирует российский газ, но в случае сокращения поставок газа Россией она будет подвержена риску роста оптовых цен на топливо, и это может стать серьёзной проблемой.

При этом отмечается, что другие страны зависят от поставок российского газа значительно сильнее, чем Великобритания. В частности, доля поставок в Германии составляет около 40%, а Швеция и Финляндия практически полностью зависят от российского газа. В то же время доля импорта российского газа в Великобритании составляет менее 3%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что евросоюзный комиссар по энергетике Кадри Симонс в качестве одной из основных причин высоких цен на газ назвал геополитическую напряженность в Европе.