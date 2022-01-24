Нур-Султан, , 08:36 — REGNUM В Казахстане за последние сутки выявили 11 340 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 января сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 1 157 681 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 993 940 человек, в том числе 5532 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 152 058 носителей коронавируса, из них в стационарах размещены 10 107 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 142 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе восемь умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 14 012 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 3657 человек. Скончались 12 пациентов с диагнозом COVID-19.