Лондон, , 08:35 — REGNUM Британский эпидемиолог Тим Спектор рассказал о симптомах штамма «Омикрон», которые проявляются у вакцинированных от COVID-19.

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Так, в беседе с изданием The Conversation он отметил, что речь идёт о насморке, чихании, чувстве усталости, боли в горле и головной боли.

Эпидемиолог уточнил, что половина пациентов с «Омикроном» испытывают повышение температуры, кашель и потерю обоняния.

«Омикрон» вызывает симптомы, которые больше похожи на обычную простуду, особенно у людей, которые были вакцинированы», — заключил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Университета Гонконга выяснили, что репликация живого штамма коронавируса «Омикрон» значительно ниже по сравнению с исходным штаммом SARS-CoV-2, а также вариантами «Альфа», «Бета», «Дельта».

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