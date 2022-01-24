Магадан, 24 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В районе «Горохового поля» в Магадане планируется построить автомобильную дорогу с мостовым сооружением и сетью ливневой канализации. Соответствующий тендер объявило ООО «Магаданская инфраструктурная концессия — 4», основным владельцем которого является АО «Корпорация развития Магаданской области». Торги стартуют с ценой более 8,2 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

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Итоги конкурса подведут 9 февраля 2022 года. Максимальная стоимость контракта определена на уровне 8 259 041 157,6 рубля. В стоимость входит как проектирование, так и строительство. Срок действия контракта ограничен 31 декабря 2023 года.

Железобетонный мост через реку Магаданку должен иметь протяжённость не менее 0,07 км, но итоговые показатели, как и в случае с дорогой, будут уточнены проектной документацией. Пока же на улице Ягодная запланирована автодорога протяжённостью не менее 1,5 км и на четыре полосы. Протяжённость внутриквартальных дорог составит не менее 2,8 км.

Земельные участки под объекты были сформированы на основании проектов планировки и межевания территории в районе «Горохового поля».

Напомним, в январе 2022 года ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, из которого следовало, что 49% респондентов (из 170 тысяч опрошенных) отмечают улучшение качества и доступности автодорог России.