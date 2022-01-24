Баку, 24 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Азербайджане с 24 января начали работу автобусные рейсы на территории Нагорного Карабаха, перешедшие под контроль Баку в ходе войны 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гуметов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он отметил, что автобусы будут ходить в города Шуша и Агдам. Пассажиры обязаны иметь при себе QR-код о ковид-статусе. Воспользоваться этими рейсами пока могут только азербайджанские граждане.

При этом туристы могут посещать Нагорный Карабах раз в год. Они смогут там пробыть только несколько часов, так как оставаться на ночь им запрещено.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Азербайджана и Армении Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.