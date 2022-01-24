Москва, , 08:32 — REGNUM В Москве с сегодняшнего дня, 24 января, заработал уникальный проект — онлайн-курсы «Школа родственного ухода», сообщается на портале мэра столицы.

Социальный работник Mos.ru

В «Школе родственного ухода» все желающие могут обучиться специализированной помощи родственникам, неспособным к самообслуживанию, по восьми направлениям. Онлайн-обучение бесплатное.

После прохождения онлайн-курсов с участником проекта свяжется тренер по долговременному уходу. Он ответит на возникшие в процессе обучения вопросы и покажет, как применить на практике полученные знания.

Как сообщало ИА REGNUM, прямые меры социальной поддержки получают 4,5 млн москвичей.

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