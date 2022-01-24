Эмполи, Италия, , 08:28 — REGNUM «Рома» одержал победу над «Эмполи» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:2, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

В составе «Ромы» дубль оформил нападающий Тэмми Абрахам. Ещё по голу забили полузащитники Сержиу Оливейра и Николо Дзаньоло. У «Эмполи» отличились форвард Андреа Пинамонти и хавбек Недим Байрами.

На сегодняшний день «Рома» занимает шестое место в чемпионате Италии, в активе команды 38 очков. «Эмполи» идёт на 12-м месте с 29 очками.

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