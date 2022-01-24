Ереван, , 08:26 — REGNUM Решение об уходе в отставку президент Армении Армен Саркисян объяснил отсутствием у него инструмента влияния на внешнюю и внутреннюю политику в стране. Об этом политик сообщил в заявлении, опубликованном 23 января на сайте главы государства.

Армен Саркисян Newshay.com

Президент Армении отметил, что реальность, в которой президент не может влиять на ключевые вопросы в стране, вопросы войны и мира, можно назвать уникальной. Саркисян констатировал, что он, как глава государства, тем не менее, не может наложить вето на законы, которые считает «нецелесообразными для страны и народа».

После ухода президента Армении с занимаемого поста парламенту страны предстоит избрать нового главу государства.

Армен Саркисян стал четвёртым президентом Армении и первым главой государства, который был избран парламентом.

Выборы президента Армении проводятся Национальным собранием не раньше, чем через 25 дней и не позже, чем через 35 дней после ухода с поста главы государства. Срок считается после соответствующего официального заявления парламента. Президентом будет избран кандидат, за которого отдадут свои голоса не менее трёх четвертей от общего числа депутатов. Если президент не будет избран в первом туре, то проводятся второй и третий туры голосования.

В случае, если президент Армении не будет избран после трёх туров голосования, в десятидневный срок проводятся новые выборы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в парламенте Армении получили обращение президента Саркисяна об отставке.

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