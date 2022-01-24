Джакарта, , 08:25 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что позиция государства в отношении пяти пунктов, принятых Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в отношении Мьянмы, не изменилась, сообщает CNN Indonesia.

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Глава государства подчеркнул, что гуманитарная помощь Мьянме по-прежнему будет оказываться.

Джоко Видодо созвонился с премьер-министром Камбоджи, который только что вернулся из Мьянмы.

«Безопасность и благополучие народа Мьянмы всегда беспокоили Индонезию», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.Позиция Индонезии расходится с правительством Камбоджи, которое, как известно, поддерживает военную хунту Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что число случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии продолжает расти.

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