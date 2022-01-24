Орск, Оренбургская область, , 08:25 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту серьезной коммунальной аварии в Советском районе Орска Оренбургской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора региона Анна Филиппова.

По предварительным данным ведомства, ранним утром 24 января в районе пригороде произошел порыв трубы. Отключено водоснабжение в 50 многоквартирных и 550 частных домах, а также десяти объектов социальной инфраструктуры.

«В ходе проверки надзорному ведомству предстоит дать оценку действиям (бездействию) поставщика коммунальных услуг, а также соблюдению нормативных сроков проведения ремонтно-восстановительных работ и устранения последствий аварии и восстановления водоснабжения», — сказал официальный представитель областной прокуратуры.

Ведомство проверяет обеспечение водой населения в период проведения ремонтных работ.

Напомним, в поселке ОЗТП Орска из-за коммунальной аварии школы перевели учеников на дистанционное обучение. Детские сады закрыты. В муниципалитете решают вопрос об организации подвоза воды жителям и в социально-значимые учреждения