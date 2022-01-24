Неаполь, Италия, 24 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. «Наполи» одержал победу над «Салернитаной» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUMM.

(сс) RonnyK «Наполи»

В составе «Наполи» голы забили защитники Жуан Жесус и Амир Ррахмани, а нападающие Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье реализовали пенальти. У «Салернитаны» отличился форвард Федерико Бонаццоли.

На сегодняшний день «Наполи» занимает второе место в чемпионате Италии, в активе команды 49 очков. «Салернитана» идёт на 20-м месте с 10 очками.

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