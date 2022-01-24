Абу-Даби, , 08:24 — REGNUM Две баллистические ракеты, которые были запущены по Абу-Даби движением «Ансар Аллах» (хуситы), правящим на севере Йемена, перехватили ПВО ОАЭ. Об этом 24 января сообщает местное агентство WAM со ссылкой на минобороны страны.

Залп ПВО Mil.ru

«Министерство обороны объявило, что его средства ПВО перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, выпущенные террористической группировкой хуситов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этой ракетной атаки никто не пострадал и добавляется, что остатки уничтоженных ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.

Кроме того, отмечается, что также оборонное ведомство ОАЭ указало, что оно готово противодействовать любым угрозам и им предпринимаются все необходимые меры для защиты страны «от всех атак».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел ОАЭ с 23 января ввело запрет на запуски гражданами беспилотников.