Курган, , 08:24 — REGNUM В Кургане задержан транспорт с 34 тоннами пшеницы, которую без должной документации пытались вывезти в Казахстан. Об том сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Пшеница Hans

Несанкционированный груз был выявлен в ходе документарной проверки и контрольного взвешивания. Из 37 тонн перевозимой пшеницы фитосанитарный сертификат был оформлен только на 20 тонн.

Управлением Россельхознадзора в отношении грузоперевозчиков из Казахстана возбуждены дела об административном правонарушении по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»).