Улан-Удэ, 24 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ 23 января произошёл пожар на тепловозе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, ко времени приезда пожарных, локомотив был полностью охвачен пламенем.

ГУ МЧС по Бурятии В Улан-Удэ сгорел тепловоз

На ликвидации возгорании работали 28 человек, было задействовано пять единиц техники, а также пожарный поезд. В результате огонь были потушен спустя 36 минут на площади 75 кв. метров.

«Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства», — отметили в ведомстве.