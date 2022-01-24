Кишинёв, 24 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 23 января выявили 2394 случая заражения коронавирусом в ходе 8897 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 409 397 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 370 993 человека, в том числе 488 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1816 пациентов с COVID-19, в том числе 106 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 10 522 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали девять таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 2447 заражений коронавирусом в результате проведения 10 663 тестов. Врачи выписали за сутки 735 человек, умерли 12 пациентов с COVID-19.