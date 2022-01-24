Сеул, , 08:20 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 7513 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Согласно опубликованным данным, 7159 случаев заражения локальный, ещё 354 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 741 413.

Известно, что органы здравоохранения ожидают дальнейшего роста случаев заражения в связи с тем, что в период Нового года по лунному календарю южнокорейцы отправляются в поездки по стране.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 25 человек — до 6565 человек. Уровень смертности составил 0,89%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 418 человек.