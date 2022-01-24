Милан, Италия, , 08:18 — REGNUM «Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 23-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счётом 0:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В первом круге команды также не выявили победителя, матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в обоих матчах чемпионата впервые с сезона 1991/92.

На сегодняшний день «Милан» занимает третье место в чемпионате Италии, в активе команды 49 очков. «Ювентус» идёт на пятом месте с 42 очками.

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