Баку, 24 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Азербайджане с 24 января были смягчены карантинные меры к тем, у кого выявили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания В изоляции

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Сообщается, что лицам, у которых был положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, должны теперь находиться в изоляции не 14, а семь дней. Это же правило касается тех, кто был в тесном контакте с носителями SARS-CoV-2.

Кроме того, ковид-паспорта заразившимся гражданам будут выдавать через семь дней после выявления инфекции, а не через 14, как было раньше. При лабораторном подтверждении коронавируса власти отменили обязательное тестирование тех, кто был с ним в тесном контакте.

Стоит отметить, что в Азербайджане в середине января началась новая волна распространения коронавируса. При этом смертность среди пациентов с COVID-19 снизилась в сравнении с декабрём 2021 года.