Дакка, 24 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Врачи Бангладеш назвали частые симптомы штамма коронавируса «Омикрон», сообщила интернет-газета bdnews24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам официального представителя главного управления здравоохранения страны профессора Назмула Ислама, 73% зараженных «Омикроном» сообщили о насморке, еще 68% жаловались на головные боли, а у 64% отмечалась усталость.

Еще 60% пациентов жаловались на чихание или боли в горле, 44% — на кашель. Данные симптомы похожи на сезонный грипп, но они требуют особого внимания, предупреждают врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Университета Гонконга выяснили, что репликация живого штамма коронавируса «Омикрон» значительно ниже по сравнению с исходным штаммом SARS-CoV-2, а также вариантами «Альфа», «Бета», «Дельта».

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