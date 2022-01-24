Ульяновск, 24 января, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области для парка культуры и отдыха приобретается бывший в употреблении аукцион. Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Каширская ИА REGNUM Аттракцион

Аттракцион приобретается для УМУП «Парк культуры и отдыха «Победа» в Ульяновске. Речь идёт о приобретении аттракциона «Гусеница» (бывшего в употреблении), который представляет собой «сборную металлическую конструкцию с размещённым на ней рельсовым путём».

«Товар должен быть бывший в употреблении в полностью исправном и рабочем состоянии с сохранением потребительских свойств.[…] Конструкция аттракциона должна иметь высокую степень надёжности, прочности и устойчивости по отношению к воздействию внешней среды и механическим воздействиям в соответствии с нормами безопасности», — говорится в документации.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 3,7 млн рублей. Источник финансирования — собственные средства предприятия.

Аттракцион должны поставить в течение пяти дней после заключения договора.