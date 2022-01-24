Оренбург, 24 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2021 году аварийность на дорогах сократилась на 20,6% (в абсолютных цифрах на 368), количество погибших из-за ДТП — на треть (в абсолютных цифрах на 81). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной Госавтоинспекции.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Оренбуржье по эффективности принимаемых мер по сокращению аварийности заняло пятое место в России. С момента старта федерального проекта «Безопасность дорожного движения» прошло два года. За это время достигнуты положительные результаты, в первую очередь, связанные с минимизацией рисков безопасности на автомобильных дорогах общего пользования.

В регионе почти вдвое сократилось количество ДТП, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, — на 40,2%. На треть уменьшилось число происшествий, при которых водители отказываются от прохождения медицинского освидетельствования. На 19% снизилось количество наездов на пешеходов, в том числе на пешеходных переходах (-15,9%).