Вилючинск, Камчатский край, 24 января, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Проверку по факту нападения стаи собак на восьмилетнего мальчика в городе Вилючинске начали следователи. Об этом 24 января сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

«Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск СУ СК России по Камчатскому краю организована процессуальная проверка обстоятельств нападения бесхозных собак на ребенка в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно предварительным данным, 23 января днем на улице Крашенинникова в микрорайоне Рыбачий Вилючинского городского округа стая бродячих собак напала на восьмилетнего мальчика, после чего ее смог оперативно отогнать подоспевший очевидец.

Кроме того, отмечается, что отец ребенка рассказал, что у одной из собак на ухе имелся чип. При этом добавляется, что мальчику не потребовалась медицинская помощь.

«По итогам проведенной проверки органом следствия будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за своевременный отлов и содержание безнадзорных животных», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Ульяновске расставили «дополнительные ловушки» для бродячих собак после инцидента на улице Азовской, где животные набросились на пенсионерку.