Хайкоу, Китай, 24 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Островная провинция Хайнань на юге Китая отчиталась о 49,5 млрд юаней (около $7,78 млрд) оффшорных беспошлинных покупках, совершенных на ее территории в 2021 году, что на 80% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Anna Frodesiak Хайкоу

Объем покупок на душу населения, зарегистрированных в оффшорных магазинах беспошлинной торговли (DFS) Хайнаня, составил 7 368 юаней, что на 20,2% больше, чем в 2020 году. Косметика, часы и ювелирные изделия вошли в тройку бестселлеров магазинов.

Примечательно, что число клиентов DFS на острове в прошлом году увеличилось примерно на 50% в годовом исчислении, а количество товаров, которые они купили, выросло на 107%, по данным таможни.

В прошлом году на Хайнане открылись еще три магазина беспошлинной торговли, а их общее общее число возросло до десяти. В этих магазинах представлено более 720 брендов общей торговой площадью 220 000 квадратных метров.

С 1 июля 2020 года Хайнань увеличил свою ежегодную квоту на безналоговые покупки с 30 000 юаней до 100 000 юаней на человека. Лимит беспошлинной покупки косметики был увеличен с 12 наименований до 30. Провинция также внедрила ряд мер политики, таких как гибкие услуги по подбору персонала, чтобы обеспечить лучший сервис для клиентов.

В июне 2020 года Китай опубликовал генеральный план по превращению островной провинции во всемирно влиятельный порт свободной торговли высокого уровня к середине века. Поскольку международные поездки затруднены из-за пандемии COVID-19, Хайнань превратился в привлекательное место для покупок среди местных потребителей.