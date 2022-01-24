Уфа, , 08:14 — REGNUM Сильная изморозь ожидается в Башкирии. Об этом 24 января сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Иней Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Специалисты рекомендуют, находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Во избежание получения травм просьба приостановить работы на высоте.

24 января в республике ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем может опуститься до — 13 °C.

25 января и 26 января в Башкирии существенных осадков не ожидается. Столбик термометра ночью может опуститься до — 28 °C, днем может потеплеть до — 13 °C.