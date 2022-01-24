Тюмень, 24 января, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В Тюменской области вновь ожидаются снегопады. Коммунальщики получили передышку лишь на сутки. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Pixabay.com Уборка снега

Снежные осадки будут беспрерывными 25 и 26 января. При этом намечается небольшая метель с порывами до 10 м/с.

Во вторник, 25 января ожидается ночью — 12… — 17 °C, при прояснении до — 22 °C, а днём — 8… — 13 °C. В среду, 26 января ночью синоптики обещают — 15… — 20 °C, днём — 10… — 15 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени начало года ознаменовалось сильными снегопадами. Управляющие компании получили в горадминистрации пять тысяч специальных талонов, по которым в течение трёх дней, с 21 по 23 января, их транспорт бесплатно пускали на снежный полигон.