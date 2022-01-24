Екатеринбург, , 08:06 — REGNUM Жители Пионерского района Екатеринбурга обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с требованием защитить их от «произвола» частного бизнеса, сообщают СМИ.

Автомойка

Уральцы просят остановить строительство автомойки на улице Блюхера. По мнению свердловчан, появление нового бизнеса нарушит покой людей целого квартала. Кроме того, они считают, что строительство автомойки на этом участке является нарушением законодательства.

Местные жители неоднократно пытались повлиять на ситуацию, однако все их старания пока оказались напрасными. Строительство объекта продолжается.

В мэрии сообщили, что 1 августа 2020 года администрация Кировского района и компания «Экспоинт» заключили договор. Он предполагает строительство объекта площадью 240 квадратных метров сроком размещения на семь лет.

Местные жители выражают надежду на то, что губернатор Свердловской области поможет решить проблему. Пока вопрос о продолжении строительства окончательно не решен.