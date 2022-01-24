Уфа, , 08:12 — REGNUM Один человек пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием снегохода в Башкирии. Об этом 24 января сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что ДТП произошло ночью в Архангельском районе на 22 км автотрассы Казанка — Узунларово — Азово около деревни Азово. Снегоход «Stels», за рулем которого находился 63-летний мужчина, наехал на припаркованный у обочины автомобиль «ВАЗ».

В результате ДТП 63-летняя пассажирка, супруга водителя снегохода, получила травмы.

«Известно, что водитель «Stels» управлял снегоходом не зарегистрированным в установленном порядке, а также находился в состоянии опьянения, результат освидетельствования показал 0,431 мг/л», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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