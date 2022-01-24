Баку, 24 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 23 января выявили 1697 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 8851 теста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 633 731 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 612 292 человека, в том числе 526 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 12 829 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8610 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 13 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1614 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 10 846 тестов. Выздоровевшими медики признали 610 человек. Скончались 16 пациентов с диагнозом COVID-19.