Екатеринбург, 24 января, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга одержал уверенную победу в Премьер-лиге. На этот раз повержен был ногинский «Спартак». Встреча завершилась с разгромным счетом 112:40, сообщили в пресс-службе БК УГМК.

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Уральская команда оправдала статус фаворита встречи. Уже к большому перерыву подопечные Мигеля Мендеса имели преимущество в 32 очка. После смены сторон УГМК окончательно обезоружил нападение подмосковной команды.

Сразу пять игроков клуба из Екатеринбурга отличились двухзначными показателями. Мария Вадеева оформила дабл-дабл. Она набрала 29 очков и совершила 10 подборов. В составе команды из Ногинска самой результативной стала Евгения Коротыгина. Она принесла своей команде 13 очков.

После 15 туров УГМК единолично возглавляет таблицу российского чемпионата. Следующую игру команда проведет 26 января против «Спарты энд К» из Видного. Встреча состоится в Екатеринбурге.