Чебоксары, , 07:55 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор двум жителям, которых обвинили в убийстве своих родителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом одного из уголовных дел 54-летний житель Моргаушского районе. Следствием установлено, что вечером 21 октября 2021 года в пьяном виде он устроил ссору с 85-летней матерью, которая отказалась дать ему деньги на покупку алкоголя.

«Сельчанин жестоко избил её. От полученных множественных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия через непродолжительный промежуток времени», — говорится в сообщении.

Фигуранта уголовного дела арестовали. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшей»).

Приговором мужчине назначено восемь лет колонии строгого режима. Решение не вступило в силу.

Фигурантом другого уголовного дела по аналогичной статье стал 25-летний житель Красночетайского района. Правоохранители установили, что вечером 22 августа 2021 года во время распития спиртных напитков он поссорился со своим 52-летним отцом, ударив его ножом в грудь. Потерпевший скончался от раны в «карете» скорой медицинской помощи.

Сельчанина также признали виновным, назначив шесть лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.