Кишинёв, 24 января, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья (ЧКОЗ) города Оргеев в Молдавии отказалась вводить жёсткие карантинные меры, объявленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья (НЧКОЗ). Об этом сообщила в соцсети Facebook глава минздрава Молдавии Алла Немеренко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

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Министра возмутило, что в городе отказались переводить школы на дистанционное обучение, как во всей стране. Там также не ввели ограничения для других учреждений.

«Когда у нас началась волна штамма «Омикрон» с чрезвычайно высокой заразностью, ЧКОЗ Оргеева разрешает в школах физическое присутствие учащихся, без каких-либо ограничений массовые мероприятия, такие как свадьбы, торжества и другие семейные мероприятия, а также доступ к зонам отдыха», — написала Немеренко.

Она сообщила, что в Оргееве и раньше игнорировали распоряжения НЧКОЗ. Министр заявила, что законность местной комиссии проверят госорганы.

Стоит отметить, что в Молдавии в середине января началась новая волна распространения коронавируса. 20 января был зафиксирован абсолютный «рекорд» — 3907 выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки. При этом смертность среди пациентов с COVID-19 в республике ниже, чем в декабре 2021 года.