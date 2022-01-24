Пекин, , 07:51 — REGNUM Китайские исследователи разработали новый тип экологически чистых съедобных соломинок без микропластика, сообщает агентство Синьхуа.

Пластиковые соломинки

Одноразовым пластиковым соломинкам требуются сотни лет, чтобы полностью разложиться, что вызывает серьезные экологические проблемы и потенциальные угрозы здоровью человека. Бумажные соломинки использовались в индустрии общественного питания, но они вызывают у пользователей негативное влияние на вкус пищи и, как правило, легко деформируются.

В начале 2020 года Китай обнародовал амбициозный план по запрету или значительному сокращению производства и использования экологически вредных пластиковых изделий в ближайшие пять лет для сдерживания загрязнения.

Исследователи разработали новую съедобную «солому» без микропластика, изготовленную из бактериальной целлюлозы путем биосинтеза. Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials, соломинка обеспечивает лучшие механические характеристики, чем бумажные соломинки, и позволяет избежать использования дополнительных клеев.

Соломинки на основе бактериальной целлюлозы могут быть изготовлены тоньше бумажных соломинок с теми же требованиями к производительности. Благодаря съедобным красителям или натуральным растительным экстрактам, загруженным в 3D-нановолоконную сеть бактериальной целлюлозы, соломинки могут впитывать различные цвета и ароматизаторы, чтобы обеспечить лучший вкус.

Соломинки могут быстро разлагаться в окружающей среде, не оказывая никакого негативного воздействия на окружающую среду, сообщает газета China Science Daily. Эксперименты показали, что они разлагаются уже через 15−45 дней или даже почти исчезают.