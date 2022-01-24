Пекин, 24 января, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Китайские исследователи разработали новый тип экологически чистых съедобных соломинок без микропластика, сообщает агентство Синьхуа.

Пластиковые соломинки

Одноразовым пластиковым соломинкам требуются сотни лет, чтобы полностью разложиться, что вызывает серьезные экологические проблемы и потенциальные угрозы здоровью человека. Бумажные соломинки использовались в индустрии общественного питания, но они вызывают у пользователей негативное влияние на вкус пищи и, как правило, легко деформируются.

В начале 2020 года Китай обнародовал амбициозный план по запрету или значительному сокращению производства и использования экологически вредных пластиковых изделий в ближайшие пять лет для сдерживания загрязнения.

Исследователи разработали новую съедобную «солому» без микропластика, изготовленную из бактериальной целлюлозы путем биосинтеза. Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале Advanced Functional Materials, соломинка обеспечивает лучшие механические характеристики, чем бумажные соломинки, и позволяет избежать использования дополнительных клеев.

Соломинки на основе бактериальной целлюлозы могут быть изготовлены тоньше бумажных соломинок с теми же требованиями к производительности. Благодаря съедобным красителям или натуральным растительным экстрактам, загруженным в 3D-нановолоконную сеть бактериальной целлюлозы, соломинки могут впитывать различные цвета и ароматизаторы, чтобы обеспечить лучший вкус.

Соломинки могут быстро разлагаться в окружающей среде, не оказывая никакого негативного воздействия на окружающую среду, сообщает газета China Science Daily. Эксперименты показали, что они разлагаются уже через 15−45 дней или даже почти исчезают.