Орск, Оренбургская область, , 07:51 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области в ночь на 24 января произошел прорыв чугунного водовода. В результате более 10 тысяч жителей посёлка ОЗТП оказались без горячего и холодного водоснабжения. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56».

Кран без воды trestletech

Помимо жилых домов водоснабжение отсутствует в пяти детских садах, трех школах и социально-реабилитационном центре «Росток». Решается вопрос об организации подвоза воды жителям и в социально-значимые учреждения. Школы работают дистанционно, детские сады закрыты.

Место прорыва определено. Аварийная бригада приступила к ликвидации ЧП.