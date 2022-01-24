Владивосток, 24 января, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Врачи краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке будут консультировать реаниматологов со всего края. Для этого создан специальный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Отмечается, что высококвалифицированная реанимационная и анестезиологическая помощь и консультирование часто необходимы для эффективной помощи ребёнку.

«Центр предназначен для оказания высококвалифицированной реанимационной и анестезиологической помощи для медучреждений районов края, а также для организации методической работы в целях повышения квалификации реанимационных служб», — пояснили в минздраве.

Также у детской клинической больницы №1 есть возможности для консультирования приморских коллег с помощью телемедицины.

«Врачи больницы знают обо всех детях, которых оперируют в муниципальных образованиях. С появлением регионального реанимационно-консультативного центра будет официально вестись мониторинг состояния прооперированных», — добавила главный врач детской клинической больницы №1 Инна Зеленкова.

Как сообщало ИА REGNUM, филиал детской поликлиники в костромском микрорайоне Юбилейном откроется 24 января.