Ланьчжоу, Китай, , 07:47 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) провинции Ганьсу на северо-западе Китая в 2021 году впервые превысил 1 трлн юаней (около $157 млрд), увеличившись на 6,9% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Река Хуанхэ в Ланьчжоу. Провинция Ганьсу. КНР Colegota

В 2021 году располагаемый доход жителей Ганьсу на душу населения составил 22 066 юаней, что на 8,5% больше в годовом исчислении. Располагаемый доход на душу населения для сельских жителей провинции вырос на 10,5% в годовом исчислении, сократив разрыв между доходами сельских и городских жителей.

Примечательно, что за этот период внешняя торговля Ганьсу выросла на 28,4% по сравнению с предыдущим годом и превысила 49 млрд юаней. Экспорт региона прошлом году достиг примерно 9,7 млрд юаней, что на 13,2% больше, чем в 2020 году, а импорт достиг 39,4 млрд юаней, увеличившись на 32,7%.