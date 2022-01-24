Чунцин, Китай, , 07:44 — REGNUM Объем внешней торговли города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая превысил 800 млрд юаней (около $125,8 млрд) в 2021 году, что на 22,8% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Алексей Попов © ИА Красная Весна

Внешняя торговля Чунцина с 2018 года демонстрирует двузначные темы роста. Экспорт города вырос на 23,4% в годовом исчислении в 2021 году до 516,8 млрд юаней, в то время как импорт составил 283,2 млрд юаней, что на 21,7% больше в годовом исчислении.

Объем торговли со странами, задействованными в инициативе «Пояса и пути», в 2021 году достиг 220,7 млрд юаней, что на 26% больше, чем в годом ранее. Между тем, товарооборот между Чунцином и 14 странами-членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) в 2021 году составил 236,8 млрд юаней, увеличившись на 15,9% в годовом исчислении и составив 29,6% от общего объема внешней торговли города.

Частные предприятия продолжают вносить больший вклад во внешнюю торговлю города. Объем внешней торговли частных предприятий города в 2021 году достиг 349,4 млрд юаней. Это на 40% больше, чем годом ранее и составило 43,7% от общего объема.

Основными экспортируемыми товарами Чунцина являются ноутбуки, интегральные схемы, планшетные компьютеры и мотоциклы. В 2021 году экспортная стоимость ноутбуков в Чунцине составила 200,1 млрд юаней, занимая первое место в Китае три года подряд.