Первомайский район, Оренбургская область, , 07:38 — REGNUM В Оренбургской области житель Первомайского района пытался продать артиллерийский снаряд односельчанину и стал фигурантом уголовного дела. Об этом корреспонденту ИА REGNUM собщили в пресс-службе УМВД по региону.

Снаряд Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным полиции, 46-летний житель села Озерное в августе 2021 года нашел снаряд неподалеку от муниципального образования и принес домой. Осенью у мужчины появилась мысль подзаработать на продаже снаряда. Он предложил боеприпас односельчанину, но тот отказался. Впоследствии мужчина решил избавиться от снаряда и выбросил его в водоем возле села.

В настоящее время «продавец» задержан. Ему инкриминируют незаконный сбыт боеприпасов. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Согласно заключению эксперта, поднятый со дна водоема боеприпас является артиллерийским снарядом калибра 76 мм, второй степени опасности, оснащенный взрывателем. Снаряд уничтожен сапёрами.