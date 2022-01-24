Пекин, , 07:33 — REGNUM Международная команда, включающая китайских астрономов, создала самую большую 3D-карту с наибольшим количеством деталей Вселенной, что продвигает человека на шаг ближе к пониманию расширения Вселенной, формирования и эволюции галактик, сообщает агентство Синьхуа.

Вселенная NASA

Исследователи каталогизировали более 7,5 млн галактик, превзойдя предыдущее крупнейшее исследование галактик, проведенное Sloan Digital Sky Survey, согласно последнему выпуску новостей Китайской академии наук (CAS).

Однако, опубликованная ими потрясающая фотография с землей в центре и самыми дальними галактиками, нанесенными на расстояния 10 млрд световых лет, составила лишь около 10% от планов их пятилетней миссии по получению спектров более 35 млн галактик к 2026 году.

Китайские ученые из Национальных астрономических обсерваторий при CAS вместе со своими международными коллегами из Соединенных Штатов, Испании, Великобритании и Франции выпустили огромную 2D-карту Вселенной в январе 2021 года. Основываясь на 2D-карте, они начали наблюдать за красными смещениями этих галактик, чтобы оценить, как далеко они находятся от Земли.

По словам исследователей, крупномасштабные наблюдения за красным смещением могут помочь определить местоположение галактик и раскрыть природу темной энергии, которая может являться причиной расширения Вселенной.