Пекин, 24 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Торговля наукоемкими услугами в Китае выросла за первые 11 месяцев 2021 года, поскольку страна продолжила углублять реформы и ускорять цифровое развитие, сообщило Министерство коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Услуги

Объем торговли наукоемкими услугами в период с января по ноябрь прошлого года превысил 2,04 трлн юаней (около $321,5 млрд), увеличившись на 13,5% в годовом исчислении, сообщил представитель министерства Шу Цзюэтин.

Экспорт наукоемких услуг увеличился на 18,1% по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт наукоемких услуг вырос на 8,3%, сказал Шу. Стабильный рост произошел на фоне быстрого развития индустрии услуг Китая в последние годы, отметил Шу, добавив, что конкурентоспособность предложения услуг в стране значительно улучшилась.

Растущий спрос на цифровые технологии также привел к увеличению объема наукоемких услуг. По словам пресс-секретаря, наблюдается значительный рост онлайн-услуг и потребления, включая медицинское обслуживание, образование и розничную торговлю в Интернете.

Между тем, благодаря реализации более 90% мер по стимулированию инновационного развития торговли услугами, углубление реформ и открытость в сфере торговли услугами придали новый импульс ее развитию, сказал Шу. Несмотря на возможную сложную международную обстановку 2022 года, общее улучшение торговли услугами, включая торговлю наукоемкими услугами, продолжилось.