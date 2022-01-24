Павлодарский район, Омская область, 24 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Омской области задержаны подростки, подозреваемые в убийстве трёх человек, в том числе ребёнка-инвалида. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 января в областном следственном управлении СКР.

(сс) luctheo Наручники

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства в селе Юрьевка Павлоградского района 35-летней женщины, её десятилетней дочери-инвалида и 38-летнего сожителя (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух и более лиц»).

На месте происшествия работают криминалисты центрального аппарата СКР. Установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей и её 17-летний парень. Подростков задержали.

По версии следствия, школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство её матери и отчима. Последние были против её отношений с указанным парнем, из-за этого в семье был конфликт.

Юноша и девушка разработали план действий. Парень взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и наточил его. Около 2 часов ночи по местному времени 22 января с заднего двора через открытую девушкой дверь он пробрался в дом. Спящим взрослым он нанёс смертельные ранения. Также он убил десятилетнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой его подруга не хотела ухаживать.

После произошедшего, чтобы скрыть следы преступления, девушка взяла своего шестилетнего брата и пришла к соседям. Она заявила, что в дом ворвался незнакомый мужчина и убил родителей. Она представила полицейским ложные сведения, по которым был составлен фоторобот.

Полтора дня полицейские искали «неизвестного мужчину с бородой». Следователи усомнились в правдивости слов девочки. Следственные действия подтвердили их правоту.

На допросах подростки сознались в содеянном. Юноша подробно рассказал о случившемся и показал выкинутый им в сугроб по дороге нож, а также его спрятанную окровавленную одежду.

Следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые экспертизы.